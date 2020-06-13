حريق كبير في سوق الورود في العاصمة الإيرانية طهران

نشب حريق في سوق الورد شرق العاصمة الإيرانية طهران، اليوم السبت، ما تسبب بأضرار مادية كبيرة.

وقال المتحدث باسم الإطفائية الإيرانية، إن الحريق في سوق الورود شرق العاصمة طهران دمر 32 غرفة في السوق.