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الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصرح نثمن الاتفاق الثلاثي الأميركي الإماراتي الإسرائيلي الذي أوقف ضم الضفة الغربية

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العرب اليوم - الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصرح نثمن الاتفاق الثلاثي الأميركي الإماراتي الإسرائيلي الذي أوقف ضم الضفة الغربية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
القاهرة - العرب اليوم

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصرح نثمن الاتفاق الثلاثي الأميركي الإماراتي الإسرائيلي الذي أوقف ضم الضفة الغربية

 

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الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصرح نثمن الاتفاق الثلاثي الأميركي الإماراتي الإسرائيلي الذي أوقف ضم الضفة الغربية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصرح نثمن الاتفاق الثلاثي الأميركي الإماراتي الإسرائيلي الذي أوقف ضم الضفة الغربية



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