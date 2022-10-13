مقتل 3 مدنيين إثر اشتباكات بين مسلحين موالين لأنقرة وتنظيمات إرهابية في ريف حلب الشمالي

أفادت مصادرنا بمقتل 3 مدنيين جراء تجدد الاشتباكات بين المسلحين الموالين لأنقرة وتنظيمات إرهابية بريف حلب الشمالي، والتي أسفرت أيضا عن وقوع قتلى ومصابين في صفوفهم وذكرت مصادر أهلية لمراسلنا أن الاقتتال المستمر بين المسلحين الموالين لأنقرة وعناصر من التنظيمات الإرهابية "أسفر خلال الساعات الماضية عن مقتل 17 إرهابيا، وإصابة 31 آخرين من الطرفين، ومقتل ثلاثة مدنيين جراء القصف العشوائي المتبادل بين الطرفين".