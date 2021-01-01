إعلام عراقي يعلن عن 3 قذائف هاون تستهدف منطقة في ديالي
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إعلام عراقي يعلن عن 3 قذائف هاون تستهدف منطقة في ديالي

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العرب اليوم - إعلام عراقي يعلن عن 3 قذائف هاون تستهدف منطقة في ديالي

3 قذائف هاون تستهدف منطقة في ديالي - صورة أرشيفية
بغداد - العرب اليوم

إعلام عراقي يعلن عن 3 قذائف هاون تستهدف منطقة في ديالي

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إعلام عراقي يعلن عن 3 قذائف هاون تستهدف منطقة في ديالي إعلام عراقي يعلن عن 3 قذائف هاون تستهدف منطقة في ديالي



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