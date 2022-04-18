إحباط تهريب كمية ضخمة من المخدرات بقيمة 18.6 مليون دولار في دبي والمتهمون من جنسيات مختلفة

أعلنت الشرطة الإماراتية في دبي عن إحباط تهريب طن و56 كيلوغراما من مخدر الكريستال، بقيمة سوقية تبلغ 68 مليونا و640 ألف درهم (نحو 18.6 مليون دولار) وأوضحت شرطة دبي أنه "في عملية استباقية، أحبطت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تهريب طن و56 كيلوغراما من مخدر الكريستال، بقيمة سوقية بلغت 68 مليونا و640 ألف درهم إماراتي" وأشارت شرطة دبي إلى أنها "ألقت القبض على المتهمين العشرة من جنسيات مختلفة، بعد متابعة ومراقبة دقيقة من قبل رجال مكافحة المخدرات"، في عملية نوعية أطلق عليها اسم "الألواح الشمسية".