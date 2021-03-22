محكمة روسية تؤيد رفض التحقيق في تسميم نافالني

رفضت محكمة عسكرية في موسكو، الاثنين، الدعوى التي تقدم بها المعارض المسجون أليكسي نافالني الذي اتهم المحققين بـ "التقاعس" بعد عزوفهم عن فتح تحقيق حول تسميمه في سيبيريا العام الماضي.

أكدت متحدثة باسم محكمة الحامية العسكرية رقم 235 في موسكو لوكالة "فرانس برس" أنه تم رفض طلب المعارض البارز للكرملين، الذي يقضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة عامين ونصف العام.ولم يحضر نافالني الجلسة ورفض المشاركة عبر الفيديو من السجن الذي يقبع فيه في بلدة بوكروف التي تبعد 100 كيلومتر إلى الشرق من موسكو.واتهم المعارض المحققين الروس بعدم فتح تحقيق في تسميمه في تومسك في 20 أغسطس. وكان نافالني اتهم أجهزة الاستخبارات الروسية بتسميمه بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، وهي اتهامات ينفيها الكرملين.