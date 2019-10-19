اتصال هاتفي بين بوتين وميركل يبحث ملفات سوريا وليبيا وأوكرانيا

أجرت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تناول الجانبان فيه التحضير لقمة "النورماندي" حول أوكرانيا، إلى جانب مواضيع ملحة أخرى.