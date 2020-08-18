بحث وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الثلاثاء، تدابير بناء الثقة لمنع الحوادث بين البلدين خلال قيامهما بالأنشطة العسكرية.