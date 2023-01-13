مظاهرات بشمال سوريا احتجاجا على تحقيق مصالحة بين دمشق وأنقرة

طرد متظاهرون سوريون رئيس الائتلاف السوري المعارض سالم المسلط، اليوم الجمعة، من مدينة عزاز بريف حلب الشمالي والتي شهدت خروج مظاهرات في أغلب مناطق سيطرة المعارضة.

وقال القيادي في المعارضة السورية محمد سرمين لـ(د. ب. أ)، إن مئات المتظاهرين اعتدوا على سالم المسلط بالركل وعلى سيارته وطردوه خلال توجهه للمشاركة في مظاهرة في ساحة مدينة عزاز التي كانت تشهد خروج مظاهرات بعد صلاة الجمعة تحت اسم جمعة نموت ولا نصالح.

وأضاف القيادي ردد المتظاهرين هتافات خلال ملاحقتهم المسلط "شبيحة شبيحة – خاين خاين" وخرجت سيارته بصعوبة بين المتظاهرين.

ورغم برودة الجو انطلقت اليوم مظاهرات في عشرات المدن والبلدات في مناطق شمال سوريا ترفض المصالحة بين تركيا والحكومة السورية.

ورفع المتظاهرون شعارات " لن نصالح – لنعيد الثورة إلى سيرتها الأولى – اسقاط أعضاء الائتلاف كلن يعني كلن ".

وهذه الجمعة الثالثة التي تشهد خروج مظاهرات في مناطق شمال سوريا بعد الحديث عن مصالحة بين تركيا الحكومة السورية.