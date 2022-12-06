مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى من بحراسة شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فرضت الشرطة قيودا على دخول المصلين الوافدين، ودققت في هويات بعضهم، واحتجزتها عند أبوابه الخارجية.

وقالت إن "عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقته الشرقية، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ولفتت الوكالة إلى أن هناك دعوات فلسطينية تتواصل خلال الأيام الماضية "للحشد والرباط في المسجد الأقصى خلال الفترة المقبلة، لإفشال مخططات المستوطنين بإحياء الأعياد اليهودية داخل باحاته".

وقالت إن هذه الدعوات تأتي "وسط تحذيرات من تكثيف المستوطنين لاقتحاماتهم للأقصى، إلى جانب نقل الصلوات التلمودية إلى المسجد".

وأضافت أن "جماعات الهيكل المزعوم تخطط لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، فيما يسمى عيد "الأنوار/الحانوكاة" اليهودي، الذي يبدأ في 18 ديسمبر الجاري.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، فيما تتصاعد وتيرة الاقتحامات خلال الأعياد اليهودية