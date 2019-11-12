روسيا تعلن عزمها مساعدة مصر لإنشاء مراكز صيانة الأسلحة والمعدات العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن عزم موسكو مساعدة مصر لإنشاء مراكز لصيانة الأسلحة والمعدات العسكرية على الأراضي المصرية.

وشكر وزير الدفاع المصري محمد زكي، نظيره الروسي سيرغي شويغو على استعداد روسيا لمساعدة مصر في إنشاء مراكز لصيانة معدات الجيش المصري وأسلحته.وينشر في الاخبار مصر

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