مسؤول في البنتاغون يعلن دخول الغواصة النووية "يو أس أس جورجيا" المزوّدة بأكثر من 150 صاروخ "توماهوك" إلى الخليج هو رسالة ردع إلى طهران والتزام بحماية حلفائنا في المنطقة