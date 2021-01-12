إيران تحذر الولايات المتحدة من أي خطأ في الحسابات والرد سيكون ساحقًا ضد أي اعتداء

قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تحذر الولايات المتحدة "من أي خطأ في الحسابات"، مضيفا أن "رد إيران سيكون ساحقا ضد أي اعتداء". ولفت إلى أن إيران هي الضامن لأمن المنطقة، مؤكدا استعداد طهران "للتصدي بقوة لأي تهديد".