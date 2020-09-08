وفد تشادي يؤدي زيارة سرية إلى إسرائيل
آخر تحديث GMT16:05:42
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

وفد تشادي يؤدي زيارة سرية إلى إسرائيل

العرب اليوم -

العرب اليوم - وفد تشادي يؤدي زيارة سرية إلى إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
القدس المحتلة ـ العرب اليوم

قالت هيئة البث الإسرائيلية يوم الثلاثاء، إن وفدا من تشاد وصل سرا إلى إسرائيل مساء الاثنين والتقى اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأضافت أن الوفد التشادي ترأسه عبد الكريم ديبي (نجل الرئيس إدريس ديبي) وضم مستشار الأمن القومي التشادي، ومسؤولين في المجال الاستخباراتي. وأشارت إلى أن الوفد التشادي وصل الليلة الماضية سرا إلى إسرائيل. وأكد وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين لهيئة البث الإسرائيلية، وجود الوفد التشادي في تل أبيب. وقالت: "يبحث الوفد مواضيع تتعلق بتعزيز التعاون الاقتصادي بين إسرائيل وتشاد"، موضحة أن كوهين كان قد التقى الرئيس التشادي إدريس دبيي لدى زيارته لإسرائيل، قبل عام ونصف.

 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وفد تشادي يؤدي زيارة سرية إلى إسرائيل وفد تشادي يؤدي زيارة سرية إلى إسرائيل



أخبار ذات صلة

GMT 15:10 2020 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

حريق جديد في مرفأ بيروت لم تعرف أسبابه حتى اللحظة
العرب اليوم - حريق جديد في مرفأ بيروت لم تعرف أسبابه حتى اللحظة

GMT 14:51 2020 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصرح ذهاب جو بايدن لبيتسبرغ دليل على انخفاض تأييده في استطلاعات الرأي
العرب اليوم - الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصرح ذهاب جو بايدن لبيتسبرغ دليل على انخفاض تأييده في استطلاعات الرأي

GMT 14:29 2020 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

سودانيون يتخذون مدارس كمأوي لهم بعد تدمير منازلهم بسبب السيول
العرب اليوم - سودانيون يتخذون مدارس كمأوي لهم بعد تدمير منازلهم بسبب السيول

GMT 14:26 2020 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

توجه وفد مصري برئاسة وزيرة الصحة للسودان لمساعدة متضرري السيول
العرب اليوم - توجه وفد مصري برئاسة وزيرة الصحة للسودان لمساعدة متضرري السيول

GMT 14:18 2020 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

إرسال طائرة باسم جامعة الدول العربية يوم الثلاثاء المقبل تحمل المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للسودان
العرب اليوم - إرسال طائرة باسم جامعة الدول العربية يوم الثلاثاء المقبل تحمل المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للسودان

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تبقى الإطلالات الكاجوال المُفضّلة لديها دائمًا

طُرق تنسيق القميص الجينز على طريقة كيتي هولمز

لندن ـ العرب اليوم

تتألق النجمة كيتي هولمز بإطلالاتها، فتنجح دائما بتنسيق الصيحات التي تختارها بعناية وما يليق بها، ورغم أن اختياراتها تبقى بسيطة فإنها تتميّز بالأناقة والجاذبية، فتمنح معجباتها دروسا في الأناقة بأسلوبها الخاص. وتبقى الإطلالات الكاجوال هي المفضّلة لدى كيتي هولمز، وخصوصاً بالدنيم فغالباً ما تنسّق لوكاتها بأسلوب عصريّ وتعتمد صيحة الـlayering التي تمنح إطلالتها لمسة من العصرية والشبابية، وإليك بعض الأفكار لكيفية تنسيق القميص الجينز على طريقة كايتي هولمز لتتألقي بها في الخريف. صيحة تكديس الملابس أو ما يعرف بالـlayering، تمنحك إطلالة عصرية ومريحة، فقد نسّقت كايتي السروال الجلد الأسود مع القميص الدنيم وفوقها الكارديغان الفضفاض باللون الأبيض أو الكنزة الواسعة، وأنهت اللوك بحزمة من الجلد الأسود ونظارات شمسية كبيرة. الدنيم مع الدنيم ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 05:05 2020 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

أبرز نقشات ملابس لا تفارق اطلالات البلوغرز السعوديات تعرّفي عليها
العرب اليوم - أبرز نقشات ملابس لا تفارق اطلالات البلوغرز السعوديات تعرّفي عليها

GMT 01:53 2020 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

أماكن في الرياض يمكن زيارتها باليوم الوطني السعودي الـ 90
العرب اليوم - أماكن في الرياض يمكن زيارتها باليوم الوطني السعودي الـ 90

GMT 01:50 2020 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

أبرز الأفكار لإدخال الخطوط في ديكور بيتكِ للحصول على الأناقة
العرب اليوم - أبرز الأفكار لإدخال الخطوط في ديكور بيتكِ للحصول على الأناقة

GMT 09:25 2020 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

وزير الإعلام اليمني يؤكد أن الحوثيين يتعرضون لأكبر خسائر بشرية منذ انقلابهم
العرب اليوم - وزير الإعلام اليمني يؤكد أن الحوثيين يتعرضون لأكبر خسائر بشرية منذ انقلابهم

GMT 01:48 2020 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

مطالب بتكثيف التدريب للصحافيين بعد أزمة"كورونا" و"تسريع" خطوات التحول الرقمي
العرب اليوم - مطالب بتكثيف التدريب للصحافيين بعد أزمة"كورونا" و"تسريع" خطوات التحول الرقمي

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 08:08 2020 الأحد ,06 أيلول / سبتمبر

الموت يغيّب سمير حنا أحد عمالقة الفن اللبناني
العرب اليوم - الموت يغيّب سمير حنا أحد عمالقة الفن اللبناني

GMT 07:33 2020 الأحد ,06 أيلول / سبتمبر

تفاصيل ضبط "شبكة دعارة" في الغردقة
العرب اليوم - تفاصيل ضبط "شبكة دعارة" في الغردقة

GMT 14:58 2020 الجمعة ,04 أيلول / سبتمبر

فيديو مثير للجدل لجنود أمريكيين يسألون سوريين عن "ميا خليفة"
العرب اليوم - فيديو مثير للجدل لجنود أمريكيين يسألون سوريين عن "ميا خليفة"

GMT 07:53 2020 الأربعاء ,02 أيلول / سبتمبر

تويوتا تعلن انطلاق بيع أحدث سياراتها الكروس الاقتصادية
العرب اليوم - تويوتا تعلن انطلاق بيع أحدث سياراتها الكروس الاقتصادية

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 21:33 2020 الأحد ,16 آب / أغسطس

فائدة "غير متوقعة" لفترة إغلاق كورونا في إيطاليا
العرب اليوم - فائدة "غير متوقعة" لفترة إغلاق كورونا في إيطاليا

GMT 05:43 2020 الخميس ,03 أيلول / سبتمبر

الكرة الأرضية على موعد مع كسوف كلى للشمس 14 كانون الأول
العرب اليوم - الكرة الأرضية على موعد مع كسوف كلى للشمس 14 كانون الأول

GMT 07:18 2020 الأربعاء ,02 أيلول / سبتمبر

أغنياء روسيا يخسرون 16.7 مليار دولار منذ بداية هذا العام
العرب اليوم - أغنياء روسيا يخسرون 16.7 مليار دولار منذ بداية هذا العام

GMT 18:23 2020 الثلاثاء ,01 أيلول / سبتمبر

الاتحاد الأفريقي يتحدث عن نظام تحديد الفرق المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية
العرب اليوم - الاتحاد الأفريقي يتحدث عن نظام تحديد الفرق المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية

GMT 17:15 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "
العرب اليوم - الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "

GMT 03:13 2019 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر

مجموعة ديكورات غرف نوم بالزهري الباستيل مودرن ومميز
العرب اليوم - مجموعة ديكورات غرف نوم بالزهري الباستيل مودرن ومميز

GMT 13:39 2020 الجمعة ,14 آب / أغسطس

"فيات" تكشف عن سيارتها البيك آب 2021 "سترادا" ذات المُحرّكين
العرب اليوم - "فيات" تكشف عن سيارتها البيك آب 2021 "سترادا" ذات المُحرّكين

GMT 06:47 2020 الأربعاء ,02 أيلول / سبتمبر

تعرف على أجمل أماكن "الهايكنج" في إيطاليا لعُطلة لا تُنسى
العرب اليوم - تعرف على أجمل أماكن "الهايكنج" في إيطاليا لعُطلة لا تُنسى

GMT 01:47 2020 الجمعة ,28 آب / أغسطس

مؤسس "أمازون" أول إنسان في العالم تزيد ثروته على 200 مليار دولار
العرب اليوم - مؤسس "أمازون" أول إنسان في العالم تزيد ثروته على 200 مليار دولار

GMT 06:36 2019 الإثنين ,08 إبريل / نيسان

المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها
العرب اليوم - المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها

GMT 21:52 2020 الأربعاء ,26 آب / أغسطس

مروان محسن يحرز هدفا رائعًا للأهلي المصري أمام الجونة
العرب اليوم - مروان محسن يحرز هدفا رائعًا للأهلي المصري أمام الجونة

GMT 02:01 2020 الجمعة ,07 آب / أغسطس

تويتر يتدخل بعد ما جرى لبايدن وأوباما وكيم كاردشيان
العرب اليوم - تويتر يتدخل بعد ما جرى لبايدن وأوباما وكيم كاردشيان

GMT 01:59 2020 الجمعة ,07 آب / أغسطس

إندونيسيا تكشف موعد "تجاربها البشرية" للقاح كورونا
العرب اليوم - إندونيسيا تكشف موعد "تجاربها البشرية" للقاح كورونا

GMT 13:08 2020 الأحد ,16 آب / أغسطس

تعرّف على أسعار ومواصفات أشهر 6 سيارات يابانية جديدة في مصر
العرب اليوم - تعرّف على أسعار ومواصفات أشهر 6 سيارات يابانية جديدة في مصر

GMT 18:21 2020 الأحد ,15 آذار/ مارس

مقترح جديد من "اليويفا" بإنهاء دوري الأبطال بنظام مختلف بسبب "كورونا"
العرب اليوم - مقترح جديد من "اليويفا" بإنهاء دوري الأبطال بنظام مختلف بسبب "كورونا"

GMT 12:22 2020 الأحد ,05 تموز / يوليو

أزياء طبعات الحيوانات آخر موضة صيف 2020 من أهم الدور العالمية
العرب اليوم - أزياء طبعات الحيوانات آخر موضة صيف 2020 من أهم الدور العالمية

GMT 16:31 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

فرص جيدة واحتفالات تسيطر عليك خلال هذا الشهر
العرب اليوم - فرص جيدة واحتفالات تسيطر عليك خلال هذا الشهر
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab