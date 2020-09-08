وفد تشادي يؤدي زيارة سرية إلى إسرائيل

قالت هيئة البث الإسرائيلية يوم الثلاثاء، إن وفدا من تشاد وصل سرا إلى إسرائيل مساء الاثنين والتقى اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأضافت أن الوفد التشادي ترأسه عبد الكريم ديبي (نجل الرئيس إدريس ديبي) وضم مستشار الأمن القومي التشادي، ومسؤولين في المجال الاستخباراتي. وأشارت إلى أن الوفد التشادي وصل الليلة الماضية سرا إلى إسرائيل. وأكد وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين لهيئة البث الإسرائيلية، وجود الوفد التشادي في تل أبيب. وقالت: "يبحث الوفد مواضيع تتعلق بتعزيز التعاون الاقتصادي بين إسرائيل وتشاد"، موضحة أن كوهين كان قد التقى الرئيس التشادي إدريس دبيي لدى زيارته لإسرائيل، قبل عام ونصف.