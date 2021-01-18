ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أنه تم إغلاق العاصمة واشنطن بسبب تهديد أمنى.وفى وقت سابق حذر تقرير أمنى مشترك فى الولايات المتحدة من تنامى ما وصفه التقرير بحالة "التطرف الداخلى"، متوقعا أن تكون مهمة مكافحة التطرف الداخلي بين الأمريكيين هو الشغل الشاغل لأجهزة الأمن والتحدى الأعظم الذي ستواجهه الأمة الأمريكية على امتداد العام الجديد 2021.

ونبه التقرير الذي شارك في إعداده كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي /إف بي آي/ ووزارة الأمن الداخلي والمركز الوطنى الأمريكي لمكافحة الإرهاب إلى ما اسماه "نظرية المؤامرة" التى اعتبرها المغذى الأول لحالة التطرف الداخلي بين قطاعات في الشعب الأمريكي وهى الحالة التي تمثلت عمليا في واقعة اقتحام مقر الكونجرس في السادس من يناير الجاري، كما لم يستبعد التقرير أن يؤدى استمرار "مزاج التطرف المحلي" في زعزعة استقرار الداخل الأمريكى وإحداث مزيد من وقائع العنف في أمريكا خلال العام الجارى.