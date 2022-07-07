استدعت وزارة الخارجية السودانية رئيس بعثة "يونتامس" بالبلاد، فولكر بيرتس، للمرة الثانية خلال 10 أيام وأفادت مصدرنا بأن "وزارة الخارجية السودانية استدعت رئيس بعثة "يونتامس" بالسودان، فولكر بيرتس، للمرة الثانية خلال 10 أيام" ولم يحدد المصدر سبب الاستدعاء.