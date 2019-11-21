بوتين يعلق على علاقة روسيا بإفريقيا بعد قمة ترأسها مع السيسي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا ستحاول تحويل العلاقات مع الدول الإفريقية على المستوى السياسي إلى مشاريع اقتصادية.

واستذكر الرئيس الروسي قمة روسيا-إفريقيا الأخيرة في سوتشي، قائلا: "لم يكن هناك طلب واحد، أعط المال، ساعد هناك، وقم بتمويل هذا، لم يكن هناك شيء مثل هذا على الإطلاق. كان هناك اهتمام، وكانت هناك مقترحات للعمل سويا في إطار المصالح المتبادلة القائمة على سوق الاستثمارات، وتنمية الصناعات الفردية".



كما أشار بوتين إلى أن الأجواء والمزاج الجيد أعطاه انطباعا بأن هذه لم تكن قمة، بل اجتماعا عائليا.

وتحدث بوتين عن خطط لمزيد من العمل في هذا الاتجاه، موضحا: "سنحاول تحويل العلاقات على المستوى السياسي إلى مشاريع اقتصادية".

يذكر أن القمة عقدت في سوتشي يومي 23 و24 أكتوبر، حيث تمت دعوة رؤساء جميع دول القارة الإفريقية البالغ عددها 54 دولة