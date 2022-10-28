وزارة الخارجية القطرية تستدعي السفير الألماني

استدعت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الجمعة، السفير الألماني وسلمته مذكرة احتجاج، بشأن تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية حول استضافة قطر لكأس العالم. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إنها استدعت السفير كلاوديوس فيشباخ، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية، أعربت فيها عن خيبة أمل دولة قطر ورفضها التام وشجبها للتصريحات التي أدلت بها وزير الداخلية نانسي فيزر في حق استضافة قطر لبطولة كاس العالم 2022 كما طالبت بتوضيحات بشأن هذه التصريحات.