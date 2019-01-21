تحطم طائرة عسكرية في مهمة تدريبية في المغرب دون ضحايا

تحطمت طائرة عسكرية من طراز "ميراج إف 1" تابعة للقوات المسلحة المغربية الاثنين بسبب عطب تقني بينما كانت تقوم بمهمة تدريبية، دون أن يخلف الحادث أي ضحية وفق بلاغ للقوات المسلحة الملكية.

وقال البلاغ الذي بثته وكالة الأنباء المغربية إن "طائرة مقاتلة من طراز +ميراج إف 1+ تابعة للقوات الملكية الجوية، كانت تقوم بمهمة تدريب، تحطمت حوالي منتصف النهار وثلاثين دقيقة من يوم الاثنين، بمنطقة تاونات (شمال)، وذلك على إثر عطب تقني".

وأوضح البلاغ أن الربان الذي تمكن من القفز من الطائرة لم يصب بأي أذى، مشيرا إلى أن الحادث وقع في منطقة غير مأهولة ولم يتسبب في أية أضرار جانبية.

وتعد "الميراج إف 1" طائرة مقاتلة للمصنع الفرنسي "داسو".

وتضم القوات المسلحة الملكية حوالي 200 ألف فرد و175 ألف جندي احتياطي بميزانية تقدر 3,5 مليار دولار حسب الموقع الالكتروني المتخصص "كلوبال فاير باور".

ويبرز حضورها بشكل أكبر في الصحراء الغربية، المستعمرة الاسبانية سابقا، التي يسيطر المغرب على معظم أراضيها وتطالب بها جبهة بوليساريو الانفصالية.