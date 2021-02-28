أمير قطر يجرى اتصالا بولي العهد السعودي

أعلن الديوان الأميري القطري، الأحد، أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.وأشار الديوان في بيان له، أن "الشيخ تميم عبر عن دعم بلاده الراسخ للسعودية، حكومة وشعبا وعلى كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة المملكة الشقيقة".

وأضاف: "شدد الشيخ تميم على أعتبار استقرار السعودية جزءا لا يتجزأ من استقرار دولة قطر ومنظومة مجلس التعاون الخليجي". وتابع: "طمأن الشيخ تميم خلال الاتصال على صحة ولي العهد، معبرا عن تمنياته القلبية الخالصة له بدوام الصحة وموفور العافية وللشعب السعودي الشقيق بدوام التقدم والازدهار".

وأوضح: "تناول الجانبان أثناء الاتصال، آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وأبديا حرصهما على تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك".ويأتي الإتصال، عقب نجاح عملية جراحية أجراها ولي العهد السعودي، وكذلك بعد رفع السرية عن تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.