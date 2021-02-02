عراك بالأيدي على الهواء في مؤتمر لحزب أردوغان باسطنبول

شهد مؤتمر انتخابي لحزب العدالة والتنمية في منطقة أفجيلار في اسطنبول، عراكا واشتباكا بالأيدي، بعدما اشتكى أحد أعضاء الحزب من استبعاده من قائمة المرشحين لعضوية شعبة حزبية. وأظهر مقطع فيديو، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونقلته صحيفة "زمان" التركية المعارضة، مجموعة من الحاضرين في المؤتمر يشتبكون بالأيدي.