ترامب يعلن أن كل الخيارات مفتوحة بما يخص إخراج روسيا من فنزويلا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن كل الخيارات مفتوحة لإخراج روسيا من فنزويلا، في إشارة إلى وصول دفعة من العسكريين الروس مؤخرا إلى الأراضي الفنزويلية.