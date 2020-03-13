وجه البنتاغون تحذيرا لإيران من اتخاذ إجراءات رد على غارات التحالف الدولي على مواقع "كتائب حزب الله" العراقي.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، إنه يعتقد أن الضربات الأمريكية ستردع الهجمات المستقبلية مثل الهجوم الصاروخي على معسكر التاجي.

وأضاف الجنرال ماكنزي أن واشنطن تحركت دفاعا عن النفس، قائلا إن "غاراتنا الأخيرة ترسل إشارة إلى أننا لن نتساهل مع خسارة أرواح مقاتلينا.

وصرح قائد القيادة المركزية بأن واشنطن أرسلت حاليا منظومات باتريوت إلى العراق، وأنه تفصلهم أيام قبل تجهيزها للعمل بشكل كامل، مشيرا إلى أن حاملتا طائرات ستواصلان العمل في المنطقة.

وأوضح في السياق أن العراق يدرك قيمة القوات الأمريكية في التصدي لتنظيم "داعش"، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستتمكن من المحافظة على وجودها.