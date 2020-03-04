التحالف العربي يحبط هجوما على ناقلة نفط في بحر العرب

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن إحباطه محاولة لاستهداف ناقلة نفطية في بحر العرب.

وصرح المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن محاولة الهجوم وقعت في الساعة 14:39 الثلاثاء الماضي على مسافة 90 ميلا بحريا جنوب شرقي ميناء نشطون اليمني أثناء إبحار الناقلة باتجاه خليج عدن.

وأضاف أن أربعة زوارق حاولت مهاجمة السفينة وتفجيرها بواسطة أحدها، كان غير مأهول وتم التحكم به عن بعد، دون أن يكشف عن اسم السفينة والدولة التي تبحر تحت علمها.

وحذر المالكي من أن "التهديد البحري لأمن الطاقة العالمي وتهديد طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية للسفن والوسائط البحرية أصبح تهديدا استراتيجيا للأمن العالمي مع اتساع تهديد التنظيمات الإرهابية للمضايق البحرية من جنوب البحر الأحمر لمضيق باب المندب وخليج عدن امتدادا لبحر العرب ومضيق هرمز".