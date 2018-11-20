مقتل 35 شخصًا وإخلاء أكثر من 4 آلاف من منازلهم بسبب سيول السعودية

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، مصرع 35 شخصًا وإخلاء 4038 آخرين من منازلهم جراء سيول ضربت البلاد منذ شهر.وقالت مديرية الدفاع المدني السعودي إن 35 شخصًا لقوا مصرعهم جراء السيول، في 11 منطقة، وسقط أكبر عدد من الضحايا في منطقة مكة المكرمة بواقع 11 قتيلا؛ لأسباب مختلفة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضافت المديرية أنه تم إنقاذ 2517 شخصا، في 13 منطقة، بينهم 384 من الرياض، خلال الفترة الزمنية ذاتها.كما تم إخلاء 4038 شخصا من 7 مناطق أكبرها في الجوف، وتم إيواء 2536 شخصا.