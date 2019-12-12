الهيئة المستقلة للانتخابات في الجزائر تعلن أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وصلت إلى 20.43% حتى الآن

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في الجزائر أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وصلت إلى 20.43% حتى الآن .وكان قد بدأ الجزائريون التصويت، الخميس، في الانتخابات الرئاسية لاختيار خلف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال تحت ضغط الشارع بعد حوالي عشرة أشهر من الاحتجاجات الشعبية الحاشدة وغير المسبوقة، فيما يتوقع أن تشهد نسبة مقاطعة واسعة.

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