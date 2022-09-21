بايدن نريد للحرب في أوكرانيا أن تنتهي بشكل عادل ومقبول للجميع

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تريد تنتهي الحرب في أوكرانيا بشكل عادل مقبول الجميع.

وأضاف بايدن في كلمة أمام الجمعية العامة إن "الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع الحلفاء لمنع هجوم روسي محتمل على أراضي الناتو".

وأضاف أن "الدول الغربية ستواصل إظهار التضامن مع أوكرانيا ومعارضة العملية العسكرية الروسية الخاصة".

وقال "كما تؤيد الولايات المتحدة زيادة عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وزعم بايدن أن "روسيا وجهت تهديدات نووية لأوروبا في انتهاك لنظام عدم الانتشار"