رئيس وزراء إثيوبيا يقيل وزير الدفاع وتسعة مسؤولين كبار

أقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع ليما ميجيرسا.واستبدل آبي أحمد، حليفه السابق، في إطار تغيير يسبق الانتخابات المقررة العام المقبل بالبلد المنقسم بشدة.وقال مكتب آبي على‭" ‬تويتر" إن كنيا ياديتا رئيس الأمن السابق في منطقة أوروميا عين بدلا من ليما.كما استبدل رئيس الوزراء الإثيوبي تسعة مسؤولين كبار من بينهم المدعي العام ونائبه ووزير التعدين.