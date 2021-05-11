البنتاغون يؤكد أن الولايات المتحدة لديها إلتزام صارم بأمن إسرائيل وتأكيد تفوقها العسكري النوعي
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البنتاغون يؤكد أن الولايات المتحدة "لديها إلتزام صارم بأمن إسرائيل وتأكيد تفوقها العسكري النوعي"

العرب اليوم -

العرب اليوم - البنتاغون يؤكد أن الولايات المتحدة "لديها إلتزام صارم بأمن إسرائيل وتأكيد تفوقها العسكري النوعي"

البنتاغون
واشنطن -العرب اليوم

البنتاغون يؤكد أن الولايات المتحدة "لديها إلتزام صارم بأمن إسرائيل وتأكيد التفوق العسكري النوعي لإسرائيل"

 

 

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البنتاغون يؤكد أن الولايات المتحدة لديها إلتزام صارم بأمن إسرائيل وتأكيد تفوقها العسكري النوعي البنتاغون يؤكد أن الولايات المتحدة لديها إلتزام صارم بأمن إسرائيل وتأكيد تفوقها العسكري النوعي



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