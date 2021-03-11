بنيامين نتنياهو يؤكد أنه سيزور الإمارات قريبا جدا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيزور الإمارات "قريبا جدا"، بعد أن اضطر إلى إلغاء الزيارة المتوقعة اليوم إلى الدولة الخليجية بسبب أزمة دبلوماسية مع الأردن.