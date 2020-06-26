اليمن على أبواب كارثة صحية كبرى جراء انعدام المشتقات النفطية

حذرت حكومة الإنقاذ اليمنية الموالية لجماعة الحوثيين من أن البلاد أصبحت على أبواب كارثة صحية كبرى جراء انعدام المشتقات النفطية، محملة الأمم المتحدة والتحالف العربي المسؤولية عنها.