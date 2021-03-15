مقتل 12 قرويا في هجوم شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية

قال شاهد عيان وجماعتان للحقوق المدنية اليوم الاثنين، إن مهاجمين قتلوا 12 قرويا على الأقل في غارة ليلية على قرية بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.وأضافت المصادر أن رجالا مسلحين بالسكاكين وأسلحة أخرى هاجموا قرية بولونجو التي تقع على بعد نحو 30 كيلومترا شرقي بيني ليل الأحد.وقال مامبو كيتامبال، وهو رئيس إحدى جماعات المجتمع المدني في بولونجو "هناك 12 جثة ملقاة على الأرض".

وتابع "نخشى أن يرتفع هذا العدد خاصة وأن عمليات العدو استمرت لعدة ساعات، تم إعدام الضحايا بالمعاول والمناجل".وألقت المصادر باللوم على جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة وهي ميليشيا أوغندية تنشط في شرق الكونغو منذ التسعينيات وارتكبت عشرات الهجمات الانتقامية الوحشية بحق المدنيين منذ أن بدأ الجيش عملياته ضدها في أواخر عام 2019.