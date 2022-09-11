وصول جثمان الملكة إليزابيث الثانية إلى قصر هوليرود في إدنبرة

وصل جثمان الملكة إليزابيث الثانية إلى قصر هوليرود في إدنبرة، عاصمة اسكتلندا، بعد مغادرته صباح اليوم الأحد من قلعة بالمورال، والتي توفت بها الملكة الخميس الماضي، وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية. وأوضحت صحيفة الجارديان البريطانية، ان الموكب الجنائزي الذي يحمل نعش الملكة إليزابيث الثانية، إلى مقر إقامتها الرسمي في إدنبرة، بقصر هوليرود هاوس، في رحلتها التي استغرقت 6 ساعات عبر أبردين ودندي وبيرث.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الأميرة آن أبنه الملكة اليزابيث الثانية، وزوجها، تيم لورانس، رافقوا جثمان الملكة إلى قصر هوليرود في إدنبرة، بعد مغادرتهم قلعة بالمورال.

وسيستريح جسد الملكة الآن في قصر هوليرود، حيث سيتمكن أفراد العائلة المالكة من التعبير عن احترامهم على انفراد، ثم سيتم نقل جثمان الملكة يوم الاثنين إلى كاتدرائيه سانت جايلز، حيث سيتمكن الجمهور الاسكتلندي من التعبير عن احترامه.