مقتل 6 إرهابيين بضربة جوية في ديالى العراقية

أعلن نائب قائد العمليات العراقية المشتركة، الفريق الركن قيس المحمداوي، عن توجيه ضربة جوية قضت على عدد من الإرهابيين بمحافظة ديالى اليوم الأحد.

وذكر المحمداوي في بيان، أن خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة نفذت ضربة جوية ناجحة، وأشار إلى أنها جاءت بناء على معلومات دقيقة.

وصرح بأن الضربة نجم عنها مصرع ستة إرهابين في سد حمرين، ضمن قاطع محافظة ديالى.