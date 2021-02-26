دبي تمدد العمل بإجراءات كورونا حتى مطلع رمضان

أعلنت إمارة دبي، الجمعة، تمديد العمل بتدابير وقائية مطبقة منذ أسابيع لتستمر حتى مطلع شهر رمضان (منتصف أبريل المقبل)، لمواجهة جائحة كورونا.وقالت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، إنها ستمدد التدابير الاحترازية التي تشمل الاستمرار في خفض الطاقة الاستيعابية بدور السينما والأنشطة والفعاليات الترفيهية والرياضية داخل القاعات بنسبة 50%.

وتشمل هذه الإجراءات السارية منذ بداية فبراير الجاري، ألا يتجاوز عدد زوار مراكز التسوق ونزلاء الفنادق ومستخدمي أحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية نسبة 70% من الطاقة الاستيعابية للمكان وإغلاق المطاعم والمقاهي في دبي في الواحدة صباحاً كحد أقصى.وسيستمر أيضاً إحكام الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية والزيارات الرقابية، لتأكيد تطبيق برتوكولات الوقاية والتدابير الاحترازية، وفي مقدمتها الالتزام بالتباعد المكاني ووضع الكمامات.وقالت اللجنة في بيان إن "التصدي لجائحة كوفيد-19 يمضي وفق خطة واضحة وأدوار محددة وبالتنسيق بين جميع الجهات المعنية".