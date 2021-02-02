فشل المرشحين للمجلس الرئاسي في الحصول على النسبة المطلوبة في ليبيا
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فشل المرشحين للمجلس الرئاسي في الحصول على النسبة المطلوبة في ليبيا

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العرب اليوم - فشل المرشحين للمجلس الرئاسي في الحصول على النسبة المطلوبة في ليبيا

الأمم المتحدة
طرابلس _ العرب اليوم

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الثلاثاء نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار الوطني الليبي على مناصب المجلس الرئاسي، بعد انتهاء عملية العد وجمع النتائج. وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز إن أي من المرشحين لم يحصل على نسبة الـ70% وبالتالي سيتم الدخول في نظام القوائم. وأدلى المشاركون في محادثات الأمم المتحدة بشأن ليبيا في سويسرا بأصواتهم يوم الثلاثاء لتشكيل مجلس رئاسة وطني جديد في إطار جهود لتشكيل حكومة انتقالية للإشراف على الانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021.

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المصدر :

Wakalat | وكالات

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فشل المرشحين للمجلس الرئاسي في الحصول على النسبة المطلوبة في ليبيا فشل المرشحين للمجلس الرئاسي في الحصول على النسبة المطلوبة في ليبيا



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