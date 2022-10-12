إضراب في القدس الشرقية احتجاجا على عملية عسكرية إسرائيلية
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إضراب في القدس الشرقية احتجاجا على عملية عسكرية إسرائيلية

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العرب اليوم - إضراب في القدس الشرقية احتجاجا على عملية عسكرية إسرائيلية

القدس
القدس المحتلة_ العرب اليوم

تشهد القدس الشرقية الأربعاء إضرابا احتجاجا على فرض السلطات الإسرائيلية إغلاقا على مخيم شعفاط للاجئين، ومواصلتها عملية واسعة للقبض على مهاجم جندية إسرائيلية قتلت قرب المخيم.

ولم تفتح المحال التجارية في البلدة القديمة والأسواق خارجها أبوابها، فيما أغلق شبان فلسطينيون شوارع البلدات المجاورة بالمكعبات الإسمنتية وحاويات النفايات.وقتلت جندية إسرائيلية السبت في هجوم استهدف حاجزا يفصل مخيم شعفاط عن القدس الشرقية، وعلى الأثر بدأت عملية بحث ومطاردة واسعة للمنفذ الذي لا يزال طليقا حتى الآن.

وأغلقت القوات الإسرائيلية مداخل المخيم وتعطّلت المدارس والمراكز الطبية، واندلعت اشتباكات بين شبّان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وتزامن الإغلاق في الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية مع احتفال اليهود بعيد العرش الذي يستمر أسبوعا ويشهد تعزيزات للشرطة الإسرائيلية في أنحاء المدينة.

وقتل جندي إسرائيلي آخر الثلاثاء قرب تجمّع شفي شمرون غرب مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي الأربعاء إنه أغلق الطرق في محيط مدينة نابلس ونصب الحواجز.

وكثفت القوات الإسرائيلية ردا على هجمات شنها فلسطينيون، عملياتها العسكرية في الضفة الغربية حيث قتل وفقا لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية منذ مطلع العام الحالي، أكثر من 109 فلسطينيين بينهم نشطاء ومدنيون والصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

وتشير أرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى مقتل 84 فلسطينيا منذ الأول من يناير 2022 وحتى 20 سبتمبر الفائت.

ويعيش نحو نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات يعتبرها معظم المجتمع الدولي غير قانونية، ومن بين هؤلاء نحو 200 ألف يقطنون في القدس الشرقية.

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إضراب في القدس الشرقية احتجاجا على عملية عسكرية إسرائيلية إضراب في القدس الشرقية احتجاجا على عملية عسكرية إسرائيلية



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