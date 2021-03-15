دبيبة يؤدي اليمين أمام البرلمان الليبي

أدى عبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلفة إدارة المرحلة الانتقالية وصولاً لانتخابات مقررة نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل، اليمين القانونية الاثنين أمام البرلمان. وبدأت الجلسة نحو الساعة 14:00 (12:00 بتوقيت غرينتش) إذ أدى رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة القسم بعد أكثر من شهر من تعيينه في إطار عملية سياسية لإنهاء الانقسام برعاية الأمم المتحدة.

وكان أعضاء المجلس الرئاسي ووزراء الحكومة توافدوا إلى قاعة مجلس النواب بطبرق تمهيداً لجلسة أداء اليمين القانونية. وشارك في جلسة أداء اليمين عدد من ممثلي بعثة الأمم المتحدة وسفراء دول غربية. وقال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح في كلمته عقب انتهاء عملية أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، «بقسم اليمين الدستورية أنجزنا التزاما دستوريا، وخطوة أساسية لتمكين حكومة الوحدة الوطنية من (أداء) مهماها». وأضاف «حان الوقت لنتصافح ونتسامح... حيث ما تحقق اليوم جاء بعد سنوات طويلة من الانقسام وبعد شهور طويلة من التشاور والتحاور، لنشهد ميلاد حكومة واحدة تقوم على رعاية الليبيين».

وتابع رئيس البرلمان «لنتجاوز الماضي ونتطلع الى المستقبل، ونبني الدولة وفق عملية انتخابية، واتاحة الفرص للجميع دون تهميش واقصاء (...)، لا وجود لتنمية دون استقرار داخلي، ولنطمح لدولة ديموقراطية عصرية تحظى باحترام جميع العالم».

وأدى المجلس الرئاسي الليبي الجديد برئاسة محمد المنفي في وقت سابق اليوم اليمين أمام المحكمة الدستورية في طرابلس. وليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط الزعيم معمر القذافي ومقتله إثر انتفاضة شعبية بمؤازرة ضربات جوية من حلف شمال الأطلسي قبل عقد. في السنوات الأخيرة تنازعت سلطتان الحكم في ليبيا: في الغرب حكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها التي تتخذ طرابلس مقراً لها وكانت تحظى باعتراف الأمم المتحدة، وسلطة في شرق البلاد بقيادة المشير خليفة حفتر.