شرطة بريطانيا تغلق الطرق القريبة من ناطحة سحاب بعد العثور على طرد مريب

أغلقت شرطة بريطانيا الطرق القريبة من ناطحة السحاب "هيرون تاور" بوسط لندن اليوم الاثنين بعد تلقيها بلاغا يفيد بالعثور على طرد مثير للريبة قرب المبنى.وقالت شرطة لندن على تويتر "فرضنا طوقا بطول 200 متر حول المبنى وأغلقنا الطرق في المنطقة المجاورة أمام حركة المرور والمشاة.. يرجى تجنب المنطقة في هذا الوقت".