مصر تعرب عن ترحيبها بالمبادرة التي أعلنت عنها السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية
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مصر تعرب عن ترحيبها بالمبادرة التي أعلنت عنها السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية

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العرب اليوم - مصر تعرب عن ترحيبها بالمبادرة التي أعلنت عنها السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية

مصر
القاهرة ـ العرب اليوم

مصر تعرب عن ترحيبها بالمبادرة التي أعلنت عنها السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية

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مصر تعرب عن ترحيبها بالمبادرة التي أعلنت عنها السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية مصر تعرب عن ترحيبها بالمبادرة التي أعلنت عنها السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية



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