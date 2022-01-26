ألوية العمالقة الجنوبية تعلن مليشيات الحوثي تفجر عقبة ملعا الرابطة بين حريب والجوبة في مأرب لإعاقة تقدمنا

قالت ألوية العمالقة الجنوبية، إن مليشيات الحوثي تفجر عقبة ملعاء الرابطة بين حريب والجوبة بمأرب "لإعاقة تقدمنا"، بحسب بيان المركز الإعلامي وكانت مصادر عسكرية يمنية، قالت في وقت سابق الأربعاء، إن قوات العمالقة والجيش سيطروا خلال الساعات الماضية على "عقبة ملعاء" الاستراتيجية.