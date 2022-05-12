أطلقت تركيا، اليوم الخميس، عملية "أرن - الحصار-9" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" في ولاية بينغول شرقي البلاد وأوضحت وزارة الداخلية التركية، في بيان أن هدف العملية يتمثل في تحييد الإرهابيين الموجودين في المنطقة وأشارت إلى مشاركة 37 فريقا يضم 551 عنصرا من قوات الدرك والشرطة والحراس الأمنيين وأكدت تواصل نجاحات عمليات "أرن - الحصار" الهادفة إلى القضاء التام على الإرهاب في البلاد، من خلال تأييد الشعب.