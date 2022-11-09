سوروفيكين يُحذر من عواقب خطط قوات كييف لتدمير سد محطة كاخوفسكايا الكهرومائية

حذر قائد العملية الروسية سيرغي سوروفكين، من تدمير قوات كييف سد محطة كاخوفسكايا الكهرومائية على نهر دنيبر في خيرسون، وطلب من وزير الدفاع السماح بنقل القوات إلى ضفة النهر اليسرى.