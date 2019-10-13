قتيل و19 مصابا جراء انهيار فندق تحت الإنشاء بمدينة نيو أورليانز الأمريكية

قتل شخص وأصيب 19 آخرون فيما لا يزال شخصان مفقودان إثر انهيار فندق تحت الإنشاء في مدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا الأمريكية، وفقا لمسؤولين محليين.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن تيموثي ماكونيل، رئيس إدارة المطافئ في نيو أورليانز قوله في مؤتمر صحفي:"ما زلنا في وضع الإنقاذ"، مضيفًا: "هذا ليس حادثًا قصير الأجل؛ هناك عمل طويل".

واستجابت السلطات مباشرة لانهيار فندق "هارد روك" بوسط المدينة، حيث انهار تقريبا ما بين 6 إلى 8 من الطوابق العليا للبناء، وفقا لماكونيل.

وقال المسؤولون إن المصابين الذين نقلوا إلى المستشفى في حالة مستقرة.