الأمير منصور بن ناصر يصل بيرن لمباشرة عمله سفيراً لدى سويسرا
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الأمير منصور بن ناصر يصل بيرن لمباشرة عمله سفيراً لدى سويسرا

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العرب اليوم - الأمير منصور بن ناصر يصل بيرن لمباشرة عمله سفيراً لدى سويسرا

صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز
الرياض - العرب اليوم

وصل صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى الاتحاد السويسري اليوم, إلى العاصمة السويسرية بيرن قادماً من الرياض لمباشرة عمله بالسفارة في سويسرا.

وكان في استقبال سموه , ممثل وزارة الخارجية السويسرية, ورؤساء بعثات المملكة الدبلوماسية لدى الاتحاد السويسري, وأعضاء السفارة في بيرن.

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الأمير منصور بن ناصر يصل بيرن لمباشرة عمله سفيراً لدى سويسرا الأمير منصور بن ناصر يصل بيرن لمباشرة عمله سفيراً لدى سويسرا



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الأمير منصور بن ناصر يصل بيرن لمباشرة عمله سفيراً لدى سويسرا الأمير منصور بن ناصر يصل بيرن لمباشرة عمله سفيراً لدى سويسرا



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