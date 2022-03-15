روسيا تفرض عقوبات على رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو
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روسيا تفرض عقوبات على رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو

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العرب اليوم - روسيا تفرض عقوبات على رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو

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موسكو - العرب اليوم

 أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو فرضت عقوبات على رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو ووزيري الدفاع والخارجية الكنديين وجاء في بيان الوزارة، أن "موسكو فرضت عقوبات اقتصادية على رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو واثنين من وزرائه هما وزيري الخارجية والدفاع".

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روسيا تفرض عقوبات على رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو روسيا تفرض عقوبات على رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو



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