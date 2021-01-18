أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويدعوها لتصريف الأعمال

أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، بأن أمير الكويت قبل الاثنين، استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوزراء، على أن يستمر كل منهم في تصريف العاجل من الأمور.

وقبل الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، استقالة الحكومة التي تقدم بها رئيس الوزراءةالأسبوع الماضي.

وطلب أمير البلاد أن يستمر رئيس الحكومة والوزراء في تصريف العاجل كل في شؤون منصبه إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.