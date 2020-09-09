"قرقاش" يصرح نؤكد دعمنا لموقف التحالف العربي بقيادة السعودية في حض كافة الأطراف في اليمن على اتخاذ خطوات واضحة لتنفيذ بنود اتفاق الرياض وتجنب التصعيد

