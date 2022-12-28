أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، الثلاثاء، ضبط ستة أنفاق أنشأها تنظيم "داعش" الإرهابي في نينوى (شمال العراق).

وقالت الخلية -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" إنه استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة وبمشاركة قوة من الفرقة العشرين بعد البحث والتفتيش تم العثور على (6) أنفاق عميقة وكبيرة المساحة تابعة لعناصر عصابات "داعش" الإرهابية في قضاء "الحضر" قرية "المتياها".



وأضافت الخلية أنه تم التعامل مع هذه الأنفاق حسب القواعد المعمول بها.