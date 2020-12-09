واشنطن تفرض عقوبات على 3 شخصيات و3 كيانات من آسيا وإفريقيا

أعلنت الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء عن فرض عقوبات على ثلاث شخصيات في ماكاو وقرغيزستان وليبيريا وثلاثة كيانات في هونغ كونغ وبالاو وكمبوديا بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي.